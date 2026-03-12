Huerta Grande: comenzó la campaña de Vacunación Antigripal 2026

Huerta Grande. Ayer comenzó en Huerta Grande la campaña de "Vacunación Antigripal 2026", que se realizará de lunes a viernes de 8:00 hs a 12:00 hs.

Desde el municipio de Huerta Grande informaron que está dirigida a personal de Salud; mayores de 65 años; embarazadas; niños de 6 a 24 meses; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con pedido médico) y puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta el egreso de la maternidad o dentro de los 10 días posteriores al parto).

