Mes de la mujer en La Falda: comienza el ciclo "Ellas Avanzan"

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Oficina de Empleo invitó a participar en las charlas a realizarse en el marco del Mes de la Mujer, en el ciclo "Ellas Avanzan".

"Invitamos a conmemorar la fuerza de las mujeres conversando sobre temas que nos importan, y la creación de nuevas oportunidades y realidades. La propuesta es de 2 encuentros, los días 12 y 19 de marzo", destacaron.

“Mujeres y actualidad”

Hoy 12 de Marzo de 15.00h a 17.00h

-Desafíos y oportunidades en el mundo digital

-Convivencia vs violencia laboral y familiar



"Mujeres y saberes"

Jueves 19 de Marzo

De 15.00h a 17.00h

Día internacional de la artesanías

-saberes ancestrales como emprendimientos

-crear e innovar para vender

El ciclo se llevará a cabo en la sala de Prensa Tito Pousa- Auditorio Municipal Carlos Gardel La Falda (ingreso por BV. Dante Alighieri).

La actividad gratuita con inscripción por mensaje al 3548-561477, entradas en https://8m-ellasavanzan2026.eventbrite.com.ar

