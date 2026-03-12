Valle Hermoso inaugurará nuevas aulas en el IPEM N° 335 “Luis A. Spinetta”

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso realizará el próximo lunes 16 de marzo la inauguración de nuevas obras de infraestructura educativa en el IPEM N° 335 Luis A. Spinetta, que incluyen dos aulas y una galería de vinculación destinadas a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El acto oficial se desarrollará a partir de las 10:30 en el establecimiento educativo y contará con la presencia del intendente local, Daniel Francisco Spadoni.

También participarán autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora de Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto, el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, y el legislador departamental de Punilla, Walter Gispert, además de otras autoridades educativas provinciales y departamentales.

Desde el municipio señalaron que la inauguración representa un nuevo avance en infraestructura educativa para la localidad, con el objetivo de fortalecer la educación pública y acompañar el crecimiento de la comunidad educativa.

La actividad será abierta a la comunidad y marcará la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios destinados a estudiantes y docentes del establecimiento.