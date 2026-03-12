Valle Hermoso: inscriben para los Cursos y Talleres Culturales 2026

Valle Hermoso. El área de Cultura del municipio de Valle Hermoso invitó a los vecinos a sumarse a los nuevos cursos y talleres, muchos de los cuales se extenderán hasta finales del presente año.

Propuestas disponibles:

• Albañilería

• Corte y Confección

• Acuarela

• Taller de Bordado

• Taller de Canto

• Cestería China

• Fotografía

• Teatro para Adultos

• Ritmos Kids

• Ritmos Urbanos

• Danzas Mi Querumana

• Guitarra y Bajo

• Ballet Municipal Lampatu Mayu

• Coro Municipal Somos Canto

• Scrabble

• Manicuría y Pedicuría

• Secretariado Docente y Formación de Preceptores

Informes e inscripciones: Área de Cultura y Educación (Padre Walter Consalvi 234) de lunes a viernes por la mañana.

