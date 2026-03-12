Valle Hermoso: inscriben para los Cursos y Talleres Culturales 2026
Valle Hermoso. El área de Cultura del municipio de Valle Hermoso invitó a los vecinos a sumarse a los nuevos cursos y talleres, muchos de los cuales se extenderán hasta finales del presente año.
Propuestas disponibles:
• Albañilería
• Corte y Confección
• Acuarela
• Taller de Bordado
• Taller de Canto
• Cestería China
• Fotografía
• Teatro para Adultos
• Ritmos Kids
• Ritmos Urbanos
• Danzas Mi Querumana
• Guitarra y Bajo
• Ballet Municipal Lampatu Mayu
• Coro Municipal Somos Canto
• Scrabble
• Manicuría y Pedicuría
• Secretariado Docente y Formación de Preceptores
Informes e inscripciones: Área de Cultura y Educación (Padre Walter Consalvi 234) de lunes a viernes por la mañana.