Bialet Massé: comienza un nuevo Taller Municipal de Muralismo

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé abre las inscripciones al Taller Municipal de Muralismo, una actividad gratuita pensada para aprender técnicas, desarrollar la creatividad y aportar color a nuestros espacios.

El taller se dictará los días lunes de 18:00 a 21:00 hs y sábados de 9:00 a 12:00 hs, en el Salón Municipal TOHAEN del C.I.C (Del Campillo esq. Rivadavia), con cupos limitados. Inscripciones por WhatsApp: 3541 748624.

