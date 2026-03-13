Buscan declarar a Córdoba capital provincial del estudiante universitario

La Comisión de Educación de la Legislatura de Córdoba aprobó este viernes el proyecto de Ley 43611, que propone declarar a la ciudad de Córdoba como “Capital Provincial del Estudiante Universitario”.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Ileana Quaglino, Karen Acuña y Pablo Ovejeros, junto a otros integrantes de la comisión que se sumaron como coautores. El proyecto recibió aval unánime y ahora será tratado en una próxima sesión ordinaria de la Unicameral.

Según se detalla en los fundamentos, el objetivo es visibilizar el rol de los estudiantes y consolidar a Córdoba como un polo de educación superior a nivel nacional e internacional. La propuesta sostiene que el reconocimiento permitiría reforzar la identidad universitaria de la ciudad y atraer nuevos estudiantes, docentes e investigadores.

Durante el encuentro, el presidente de la comisión, Pablo Ovejeros, afirmó que “sin educación no hay presente ni futuro”, mientras que la legisladora Ileana Quaglino destacó la importancia de fortalecer el sistema universitario como herramienta para igualar oportunidades y proyectar el desarrollo de la provincia.

Además, desde la comisión adelantaron que se impulsarán gestiones ante el Congreso de la Nación para avanzar con un reconocimiento más amplio que declare a Córdoba como Provincia del Estudiante.

El proyecto también retoma una resolución aprobada en 2020 por el Concejo Deliberante de Córdoba, que ya había solicitado a la Legislatura provincial instituir a la capital cordobesa con ese título. En ese documento se remarca la histórica relación entre la ciudad y la vida universitaria, marcada por la presencia de la Universidad Nacional de Córdoba y por su protagonismo en la Reforma Universitaria de 1918.

La reunión contó con la participación de autoridades universitarias, representantes estudiantiles y funcionarios provinciales, entre ellos integrantes de la Agencia Córdoba Joven, dirigentes de centros de estudiantes y referentes de federaciones universitarias.

Durante la misma comisión también se trataron dos pedidos de informe dirigidos al Poder Ejecutivo, vinculados a la adjudicación de servicios de seguridad en establecimientos educativos a las empresas M3 S.R.L. y Monitora Seguridad Inteligente S.R.L.