Capilla del Monte: las tejedoras comienzan con su campaña solidaria

Capilla del Monte. Las tejedoras solidarias de Capilla del Monte tendrán su primer encuentro del año el sábado 28 de marzo, desde las 15 hs, en el Centro de Día Juan D. Perón – Balneario Municipal.

Bajo el lema "Tejiendo con Amor 2026 " las tejedoras solidarias comenzarán a trabajar con miras al próximo invierno con el objeto de hacer ropa y abrigos para los más necesitados.

"En 2025 se tejieron más de 100 frazadas que hoy abrigan a familias de nuestro pueblo, este año volvemos con todo", señalaron desde el municipio.