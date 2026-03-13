Capilla del Monte realizó mejoras en calles, hospital y accesos a Ruta 38

La Municipalidad de Capilla del Monte continuó durante la semana con distintas tareas de mantenimiento urbano y mejora de espacios públicos en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los trabajos realizados se destacaron relleno y nivelado de calles de tierra en los barrios Centro, El Zapato, 9 de Julio, Balumba y Atalaya, con el objetivo de mejorar la circulación en esos sectores.

También se realizaron aperturas de canales de agua en el Polideportivo Municipal Calabalumba, tareas destinadas a optimizar el drenaje y el mantenimiento del predio.

Las cuadrillas municipales llevaron adelante además desmalezado, limpieza, poda y recolección de ramas en el Hospital Municipal Dr. Américo Luqui, junto con trabajos similares en banquinas y colectoras de los accesos de la Ruta 38.

En paralelo, se desarrolló la recolección de residuos en todos los barrios de la ciudad, junto con tareas de mantenimiento y ordenamiento en el Centro de Disposición Final.

Por otra parte, el municipio realizó recambio y reparación de postes y luminarias LED en el Balneario Municipal Calabalumba y en distintos puntos de la localidad.