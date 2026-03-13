Confirmaron el primer caso autóctono de dengue en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó el primer caso autóctono de dengue de la temporada en la provincia y recomendó intensificar las medidas de prevención ante el aumento de la circulación del mosquito transmisor.

El caso corresponde a una adolescente de 16 años, oriunda de Córdoba capital, que no tenía antecedentes de viajes, por lo que se considera un contagio local.

Según informaron desde la cartera sanitaria, la paciente recibió atención ambulatoria, no requirió internación y presenta una evolución favorable. Además, se detectó un conviviente con síntomas compatibles, que actualmente se encuentra en estudio.

Tras la confirmación del caso, se realizaron acciones de bloqueo de foco en el sector afectado, en coordinación con la Municipalidad de Córdoba.

Hasta el momento, en lo que va de la temporada se había registrado un caso importado de dengue con antecedente de viaje a México y dos casos de chikungunya en personas que habían viajado a Cuba.

Desde el Ministerio recordaron que las altas temperaturas y la mayor humedad favorecen la proliferación del mosquito, por lo que es clave sostener las medidas de prevención en los hogares y sus alrededores.

Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener patios y jardines limpios, limpiar canaletas y desagües, y vaciar o tapar objetos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

También se aconseja usar repelente, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar ropa que cubra brazos y piernas y proteger cunas o cochecitos de bebés con tules.

Las autoridades sanitarias pidieron además consultar rápidamente en centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor articular o dolor de cabeza, y evitar la automedicación.

Por otra parte, continúa la campaña de vacunación contra el dengue para la temporada 2025-2026, destinada a personas de entre 15 y 59 años en 13 departamentos priorizados, entre ellos Capital, Punilla, Río Cuarto, Colón, San Justo, Tercero Arriba y Santa María.

El esquema de vacunación consta de dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada aplicación.