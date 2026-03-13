Córdoba obtuvo USD 250 millones para terminar la Circunvalación de Río Cuarto

La Provincia de Córdoba consiguió 250 millones de dólares de financiamiento internacional para avanzar con la construcción de la Circunvalación de Río Cuarto, una obra vial considerada estratégica para el desarrollo logístico del sur provincial.

El esquema de financiamiento fue estructurado junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Grupo Banco Mundial, y combina recursos directos de ese organismo con la participación de bancos internacionales.

La obra contempla la transformación en autopista de tramos de la Ruta Nacional 8 y de la Ruta Nacional A-005, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito pesado y fortalecer la competitividad productiva de la región.

El financiamiento se divide en dos tramos. El primero será un préstamo directo de USD 50 millones aportado por IFC, con un plazo de siete años. El segundo, por USD 200 millones, se estructuró bajo el esquema denominado B-lenders, con participación de bancos internacionales como Santander, Deutsche Bank, Bank of China e ILX.

La Provincia había iniciado la obra con recursos propios y ahora reintegrará esos fondos mediante este crédito internacional, lo que permitirá mejorar la planificación financiera del proyecto y acelerar su ejecución.

El gobernador Martín Llaryora destacó el impacto estratégico de la obra para el sistema productivo cordobés.

“La Circunvalación de Río Cuarto es clave para mejorar la logística del sur provincial, aumentar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de toda la región”, señaló.

La intervención incluye duplicación de calzada, intercambiadores a distinto nivel, colectoras y mejoras en los accesos al nodo logístico del sur cordobés. Con estos cambios se busca reducir tiempos de viaje y disminuir la circulación de tránsito pesado dentro de la ciudad.

Río Cuarto es uno de los principales centros logísticos y comerciales del interior del país, por lo que la obra tendrá impacto directo en la actividad productiva regional, además de contribuir a mejorar la seguridad vial.

Desde la IFC, su vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe, Alfonso García Mora, sostuvo que el proyecto marca un hito para la región al aplicar financiamiento vinculado a metas de sostenibilidad ambiental y social.

Con este esquema, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina y el primer estado subnacional de América Latina en acceder a este tipo de crédito asociado a objetivos de sostenibilidad.