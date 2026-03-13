Darán un Curso de Inteligencia Artificial en La Falda

La Falda. El municipio de La Falda convocó a sumarse a un curso "Inteligencia Artificial- Herramientas prácticas" para el día a día, para aprender a utilizar herramientas para organizar tareas, generar ideas, redactar contenidos, mejorar la productividad y aplicar la tecnología a trabajos o emprendimientos.

No es un curso técnico ni de programación. Está pensado para que cualquier persona pueda comprender cómo funciona la IA y empezar a utilizarla en su vida diaria de forma simple y práctica.

El curso tendrá una duración de 16 horas los días lunes y miércoles entre las 17 y las 19 horas, con un costo de 20 mil pesos.

El único requisito es tener conocimientos básicos de uso de notebook, navegador web y sistema Windows.

El curso se dictará en el Centro de Innovación Tecnológica – La Falda.

Preinscripción al https://forms.gle/a1QSt7d5GjX2AcAo9

