Huerta Grande: realizarán una caminata para inaugurar un nuevo mirador

Huerta Grande. En el marco del Mes de la Mujer, se realizará en Huerta Grande una caminata masiva para inaugurar un nuevo mirador, en conmemoración a la lucha diaria de las mujeres.

La actividad estará a cargo de Bruno Filippo y será un espacio para compartir, reflexionar y disfrutar de la naturaleza en comunidad.

La actividad está prevista para el domingo 29 de marzo desde las 11:00 h.

El punto de encuentro será en Chaco esq. 9 de Julio. "Llevar almuerzo para compartir un momento todos juntos. Súmate a esta nueva experiencia", señala la invitación.

Link de inscripción: https://forms.gle/HEdgZAgKxYjGea8R8

