La Cumbre: se realizó un encuentro de responsables de Educación Física

La Cumbre. Se llevó a cabo ayer en el Instituto Técnico Industrial Felix Di Michelle de La Cumbre, el encuentro de los responsables de los departamentos de Educación Física de las instituciones educativas de La Cumbre y Los Cocos.

En este marco, se informó sobre la proximidad de los Encuentros Deportivos Estudiantiles (EDE), que inicialmente se desarrollarán el 23 y 24 de abril en el colegio San Pablo -donde se disputarán encuentros de hockey y rugby- y que continuarán hasta octubre con competencias de voley, fútbol y básquet -entre otros- con sede en la nueva cancha de fútbol de 11 de Los Cocos, la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, Instituto Nuestra Señora de Lourdes, polo deportivo del CIC y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IDES) Gral San Martín.

Asimismo, durante el encuentro se acordaron estrategias destinadas a mejorar la difusión de la oferta deportiva y, en consecuencia, la participación de los vecinos y vecinas en las distintas actividades que se realizan en La Cumbre.

