Llaryora se reunió en Estados Unidos para buscar inversiones para Córdoba

La provincia de Córdoba desarrolla esta semana una agenda institucional en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer vínculos internacionales, promover inversiones y abrir nuevas oportunidades de cooperación para proyectos productivos y tecnológicos.

En ese marco, la delegación cordobesa mantuvo un encuentro en Washington D.C. con autoridades de un organismo internacional del sistema interamericano, donde se abordaron iniciativas vinculadas al desarrollo regional, la innovación y la cooperación institucional.

La misión fue organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y cuenta con la participación de 13 empresas cordobesas, además de autoridades provinciales y municipales.

Durante las reuniones, la comitiva presentó el potencial de Córdoba en áreas como economía del conocimiento, formación de talento tecnológico y articulación entre universidades, empresas y el sector público.

También se analizaron oportunidades de cooperación en inteligencia artificial, innovación productiva y transformación digital, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos y generar nuevas oportunidades para la provincia.

La delegación cordobesa está integrada además por empresarios locales y los intendentes de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; Las Higueras, Gianfranco Lucchesi; y Santa Catalina, Maximiliano Rossetto, quienes participan de las reuniones orientadas a promover el desarrollo regional.

Como parte de la agenda en Washington, la comitiva también tiene previsto mantener encuentros con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Banco Mundial, donde se abordarán temas vinculados al financiamiento de infraestructura y proyectos estratégicos para la provincia.

La misión internacional apunta a posicionar a Córdoba como un polo de innovación, producción y desarrollo, además de fortalecer su acceso a redes de cooperación y financiamiento global.