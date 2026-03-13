Tanti impulsa narcotest obligatorio para funcionarios públicos

Tanti. El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone la implementación de narcotest obligatorios para funcionarios públicos.

La iniciativa establece que intendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios, directores, asesores y demás funcionarios políticos deberán someterse a exámenes toxicológicos cada seis meses.

El proyecto fue elaborado por el intendente junto a la Secretaría de Gobierno con el objetivo de reforzar estándares éticos en la función pública.

Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta busca garantizar mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.

“Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo. Cuando las acciones se orientan al bien común, la sociedad se fortalece”, señalaron desde la gestión municipal al presentar la iniciativa.

El proyecto será ahora analizado por el Concejo Deliberante de Tanti, donde deberá ser debatido por los ediles antes de una eventual aprobación.

