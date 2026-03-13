Valle Hermoso: dictarán capacitación sobre Auxiliar de Jardín Maternal

Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso invitó a sumarse a la capacitación como Auxiliar de Jardín Maternal, dejando el currículum en el Jardín Maternal Municipal “Rayito de Sol”.

Las inscripciones comienzan hoy viernes 13 y se extenderán hasta el 20 de marzo entre las 10:00 a 11:00 hs y de 15:00 a 16:00 hs.

"Allí te informaremos sobre la metodología de la capacitación, pensada como una oportunidad de formación integral. Una linda oportunidad para aprender, formarte y crecer", destacaron los organizadores.

