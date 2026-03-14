Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba

Córdoba. El Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso una actualización en los valores de las multas de tránsito que aplica la Policía Caminera de Córdoba. La medida se oficializó tras modificar el monto de la Unidad Fija (UF), el indicador que se utiliza en la provincia para calcular las sanciones por infracciones viales.

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, el valor de la UF pasó a ser de 1.722 pesos. Este ajuste impacta de forma directa en todas las multas, que ahora van desde $34.440 hasta $3.444.000, según el tipo de falta cometida.

Las infracciones leves, entre las que se incluye conducir fumando, contemplan multas que van de 20 a 100 UF, lo que actualmente equivale a montos de entre $34.440 y $172.200. Además, estas faltas pueden generar la pérdida de hasta dos puntos en la licencia de conducir.

En el caso de las infracciones graves, como circular sin las luces encendidas, las sanciones van de 100 a 200 UF. Con el nuevo valor, esto representa multas que oscilan entre $172.200 y $344.400, junto con una quita de entre dos y cinco puntos en el carnet.

Para las faltas muy graves, como cruzar un semáforo en rojo, manejar en contramano o superar los límites de velocidad, las penalizaciones se ubican entre 200 y 400 UF, es decir entre $344.400 y $688.800. En estos casos, la sanción también puede implicar la pérdida de hasta 20 puntos en la licencia.

Las penalidades más elevadas corresponden a las infracciones consideradas máximas, entre ellas la destrucción de infraestructura vial, la adulteración de documentación o licencias de conducir y los niveles más altos de alcoholemia al volante. En estas situaciones, las multas van de 1.200 a 2.000 UF, lo que se traduce en valores que van desde $2.066.400 hasta $3.444.000.