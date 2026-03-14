Córdoba busca vínculos internacionales para impulsar proyectos de desarrollo

La Legislatura de Córdoba recibió a Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en un encuentro orientado a analizar oportunidades de cooperación para el desarrollo de la provincia.

Durante la reunión, se abordó el papel que pueden desempeñar los gobiernos locales y subnacionales en la articulación con organismos internacionales, con el objetivo de impulsar proyectos vinculados a infraestructura, financiamiento y crecimiento sostenible.

Desde la Legislatura señalaron que la internacionalización de los gobiernos locales constituye una herramienta estratégica para ampliar vínculos institucionales y acceder a nuevas fuentes de financiamiento y conocimiento.

En ese marco, también destacaron la importancia de la integración regional, considerada un factor clave para potenciar la proyección de Córdoba dentro del escenario latinoamericano y fortalecer su desarrollo económico y social.