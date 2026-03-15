Agua de Oro: Prunotto participó de un encuentro de mujeres de la región

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó en la localidad de Agua de Oro, en el departamento Colón, de un encuentro con mujeres de la región realizado en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

La jornada reunió a vecinas y representantes de distintas instituciones en un espacio de diálogo e intercambio, donde se compartieron experiencias sobre el rol de las mujeres en la vida social y comunitaria.

El encuentro incluyó una mateada comunitaria, radio abierta, talleres participativos, feria emprendedora y un espacio destinado a las infancias, con el objetivo de fortalecer redes entre mujeres y promover su participación en la comunidad.

Durante la actividad también se debatió sobre los desafíos actuales y las oportunidades para ampliar la participación femenina en distintos ámbitos de la sociedad.

En ese contexto, Prunotto destacó la importancia de generar estos espacios en distintas localidades de la provincia. “Estos encuentros nos permiten seguir fortaleciendo la presencia de las mujeres en la política, en las instituciones y en cada espacio de decisión”, señaló.

La vicegobernadora también alentó a las mujeres a asumir roles de liderazgo y participar activamente en sus comunidades. “Muchas veces somos nosotras mismas las que dudamos si estamos capacitadas para ocupar determinados lugares. Por eso siempre digo: capacítense, anímense y sigamos avanzando”, expresó.

Además, reconoció el impacto que tuvieron las políticas de ampliación de derechos en la participación política femenina. “Yo no soy vicegobernadora por la Ley de Cupo, pero reconozco que esa ley permitió que muchas mujeres pudiéramos empezar a ocupar lugares a los que antes nos costaba muchísimo llegar”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Agua de Oro valoró la presencia de la vicegobernadora y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial en la localidad.

De la jornada participaron también autoridades municipales, representantes de instituciones locales, integrantes del Polo Integral de la Mujer y vecinos de la comunidad.