El Museo Evita – Palacio Ferreyra inaugura su temporada expositiva 2026

El Museo Evita – Palacio Ferreyra inaugurará el próximo miércoles 18 de marzo a las 18.30 el primer bloque de exposiciones de su programación 2026, con una propuesta que reúne a artistas de distintas generaciones y disciplinas.

Las muestras estarán distribuidas en distintos espacios del museo y proponen un recorrido que combina instalaciones, pintura, fotografía, intervenciones espaciales y proyectos audiovisuales, en un diálogo entre el patrimonio histórico del Palacio Ferreyra y las problemáticas contemporáneas.

La programación aborda temas como identidad, memoria, migración, género y el rol del arte en la sociedad, generando cruces entre lo íntimo y lo político, el pasado y el presente.

Entre las exposiciones principales se encuentra “En tercera persona”, una retrospectiva dedicada al artista Remo Bianchedi (1950–2024), que recorre más de cuatro décadas de producción centrada en la figura humana y su evolución hacia la abstracción. La curaduría está a cargo de Marcos Krämer.

También se presentará “Oscar Brandán: Una estética del devenir”, un homenaje a una figura clave del arte cordobés desde la década de 1960. La muestra fue curada por Dolores Cáceres a partir de textos de Julia Oliva.

Dentro del Programa Hackeo a la Colección, la artista Fanny Peralta intervendrá el Jardín de Invierno con “Arilos, el cuerpo como semilla”, una instalación que reflexiona sobre la memoria de las mujeres y las huellas de la violencia de género.

El bloque expositivo se completa con “Pulso” de Agustina Rodríguez Suhurt, centrada en la relación entre geometría y percepción; “Red (Unión) Habitar” de Paula Toto Blake, con testimonios de mujeres migrantes vinculadas a tareas de cuidado; “Gravedad” de Javier Bellomo, que interviene el cubo de vidrio de la fachada del museo; y “Consumo personal” de Mariano Cuestas, una propuesta que explora el vínculo entre arte y vida cotidiana.

En paralelo, el museo presentará dos proyectos vinculados a la memoria y los derechos humanos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Argentina. En el hall de ingreso y la Sala A se exhibirá “Memorias Futuras”, realizada junto al área de Derechos Humanos de Córdoba y curada por Andrea Ruiz.

Además, en el espacio público, el fotógrafo Gabriel Orge presentará “Tan cerca”, una muestra instalada sobre las rejas exteriores del palacio con imágenes vinculadas a la lucha por los derechos humanos en Córdoba.

El público también podrá recorrer el Patio de Esculturas en el Parque, recientemente inaugurado, donde las obras se integran al entorno natural y amplían el recorrido del museo hacia el espacio exterior.