Industrias tendrán más plazo para acceder a beneficios fiscales en Córdoba

El Gobierno de Córdoba dispuso extender el plazo de inscripción al Programa de Promoción Industrial Simplificada, con el objetivo de que más empresas puedan acceder a los beneficios fiscales previstos por el régimen.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 58 de la Secretaría de Industria, publicada en el Boletín Oficial. Con esta decisión, el período de inscripción se extiende desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril inclusive.

El programa contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad industrial, beneficio que además tiene efecto retroactivo al mes de enero de este año para las empresas que se inscriban.

El régimen fue creado en el marco de la Ley Provincial Nº 11.089 y apunta a impulsar nuevas inversiones productivas y fortalecer el desarrollo industrial en la provincia, mediante un esquema simplificado que facilita el acceso a incentivos fiscales.

Entre sus objetivos, el programa busca acompañar el crecimiento de las industrias, promover el agregado de valor y generar más empleo en el sector productivo cordobés.

Las empresas interesadas pueden realizar la inscripción de manera online a través de la plataforma digital de la Dirección General de Rentas.