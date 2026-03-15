La prestigiosa directora de cine Lucrecia Martel recibió un reconocimiento en Córdoba

La cineasta Lucrecia Leonor Martel fue distinguida como Profesora Honoraria de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) durante una jornada que colmó la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes.

El reconocimiento, formalizado mediante la Resolución Rectoral Nº 59, destaca la trayectoria internacional de la directora y su disposición a compartir conocimientos con la comunidad educativa.

La actividad central del encuentro fue la charla abierta “Nuestra Tierra”, en la que Martel presentó aspectos de su trabajo y luego mantuvo un extenso intercambio con estudiantes, docentes y realizadores audiovisuales que asistieron al evento.

La distinción fue entregada por la rectora Julia Oliva Cúneo, quien destacó que la directora reúne los méritos académicos y profesionales establecidos por el Estatuto Universitario para acceder a esta máxima distinción.

Durante su exposición, Martel también reflexionó sobre el valor de la educación pública en la formación cultural y artística, y destacó el nivel académico de las universidades cordobesas.

Además, compartió su mirada sobre el papel del sonido en el cine, uno de los rasgos más reconocidos de su obra. Según explicó, el sonido no debe entenderse como un complemento de la imagen, sino como un elemento narrativo capaz de construir el espacio de una escena incluso más allá de lo que muestra la cámara.

La realizadora también profundizó en el concepto de “fuera de campo sonoro”, señalando que muchas veces lo que se escucha permite imaginar acciones, tensiones o presencias que no aparecen dentro del cuadro.

Una directora con reconocimiento internacional

La distinción otorgada por la UPC también pone en valor una trayectoria consolidada con películas como La Ciénaga (2001), La Niña Santa (2004), La Mujer sin Cabeza (2008) y Zama (2017), obras que marcaron la narrativa audiovisual contemporánea.

Su filmografía ha sido objeto de retrospectivas y programas académicos en instituciones internacionales como Harvard, Cambridge, el MoMA, el Lincoln Center, el Museo Tate de Londres y el Centre Pompidou de París.

Además de sus largometrajes, Martel ha desarrollado proyectos en distintos formatos, como la instalación El Pasaje (2021), el unitario musical Terminal Norte (2021) y cortometrajes como AI (2019) y Camarera de Piso (2022).

La visita concluyó con un intercambio abierto con el público, donde se abordaron temas vinculados al proceso creativo, la construcción del sonido en el cine, la producción audiovisual contemporánea y el rol de las universidades en la formación artística.