Prunotto destacó el optimismo del campo y pidió avanzar hacia retenciones cero

Durante su participación en Expoagro 2026, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, destacó el buen clima que se percibe en el sector agropecuario y volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia retenciones cero para las exportaciones del campo.

En su recorrida por la muestra agroindustrial, Prunotto subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial y del Banco de Córdoba (Bancor) a productores y empresas vinculadas al sector mediante líneas de financiamiento con tasas competitivas.

“Desde Córdoba seguimos apostando al campo y a la industria como motores del crecimiento. Por eso es fundamental acompañar a los productores con financiamiento accesible que les permita invertir y seguir generando trabajo”, señaló.

Financiamiento para sostener la inversión

La vicegobernadora remarcó que el acceso al crédito es clave para que los productores puedan incorporar maquinaria, tecnología y mejoras en sus sistemas productivos.

Tras dialogar con expositores y recorrer distintos espacios de la muestra, aseguró que el clima en el sector es positivo. “Creo que viene un buen año para el sector agropecuario”, afirmó, y agregó que muchos productores con los que conversó se mostraron entusiasmados.

También destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Lo importante es que el sector público acompañe y apoye al sector privado, y sobre todo al agropecuario y al ganadero, que son tan importantes para la economía de nuestra provincia y del país”, sostuvo.

El reclamo por eliminar las retenciones

En ese contexto, Prunotto reiteró uno de los reclamos históricos del interior productivo: la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

“Lo más importante que tiene que pasar en este momento, no solo para Córdoba sino para la Argentina, es avanzar hacia retenciones cero, tal como se comprometió el Gobierno nacional en campaña”, expresó.

Según indicó, la eliminación de ese impuesto tendría un impacto directo en la economía provincial. “Para Córdoba este año serían más de 2.500 millones de dólares que quedarían en manos del productor”, afirmó.

La vicegobernadora sostuvo que esos recursos suelen reinvertirse rápidamente en las economías regionales. “El productor no lo guarda en el colchón ni lo saca del sistema: lo invierte en su localidad, en su región, para crecer y seguir apostando a nuevas tecnologías”, explicó.

Tecnología y competitividad

Prunotto también resaltó el rol de la innovación tecnológica en el desarrollo del agro argentino, al que definió como uno de los más competitivos del mundo.

“Eso es lo que nos diferencia del resto: la capacidad de reinvertir, incorporar tecnología y mejorar permanentemente nuestros sistemas productivos”, señaló.

Finalmente, destacó el modelo de articulación que impulsa Córdoba entre el Estado, el sistema financiero y el sector productivo para impulsar el crecimiento económico en la provincia.