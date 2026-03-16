Bialet Massé: inauguraron la obra de ampliación del Instituto Serviliano Díaz

Bialet Massé. El último viernes se vivió una jornada muy significativa para Bialet Massé, con la inauguración oficial de la obra de ampliación del Instituto Serviliano Díaz, que incorpora tres nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura educativa de la localidad.

Esta importante obra contempla más de 150 m² de construcción, con aulas de primera calidad, nuevo mobiliario y capacidad total para 95 estudiantes, lo que permitirá seguir acompañando el crecimiento educativo de la institución y brindar mejores condiciones para el aprendizaje.

La inversión supera los 100 millones de pesos, financiados íntegramente a través del Fondo Municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con la educación y el desarrollo de Bialet Massé.

"Agradecemos especialmente a las autoridades presentes, a la comunidad que acompañó este acto inaugural y, de manera muy particular, al cuerpo directivo, docentes y estudiantes que día a día forman parte del Instituto Serviliano Díaz y contribuyen a construir una educación pública de calidad en nuestra localidad", dijeron desde el municipio.

