Capilla del Monte: mujeres emprendedoras se sumaron a la gran feria

Capilla del Monte. Más de 20 mujeres emprendedoras de Capilla del Monte se sumaron a la propuesta de la Secretaría de Acción Social y participaron de la gran feria.

Durante la jornada hubo mucho intercambio, venta y vinculación de emprendimientos. Asimismo, quienes visitaron la feria pudieron adquirir productos artesanales de excelente calidad.

Esta iniciativa forma parte de las actividades llevadas a cabo por el Municipio de Capilla del Monte en torno al día de la mujer. Estuvieron presentes autoridades del equipo ejecutivo, quienes destacaron la participación y apoyo a la propuesta.

