Córdoba celebra los 206 años de su nacimiento como provincia

En el marco del aniversario de la Declaración de Autonomía de 1820, la Legislatura de Córdoba realizará un panel abierto con referentes de la cultura, la política y la identidad institucional de la provincia para reflexionar sobre el origen y el significado actual del federalismo cordobés.

Córdoba volverá a mirarse en su propia historia. A 206 años de aquel 18 de marzo de 1820 que marcó el nacimiento político de la provincia, la Legislatura de Córdoba abrirá sus puertas para una jornada de reflexión y encuentro en torno a uno de los momentos fundacionales de la vida institucional cordobesa.

En ese marco se realizará el panel abierto «Día de la Provincia de Córdoba», que tendrá lugar este próximo martes 17, a las 17 horas, en el Auditorio de la Democracia de la Legislatura provincial (Av. Emilio Olmos 580), con entrada libre y gratuita.

El encuentro reunirá a tres voces vinculadas con la historia, la cultura y la construcción simbólica de la identidad cordobesa. Participarán el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, el legislador provincial Leonardo Limia, autor del proyecto que instituyó por ley el 18 de marzo como Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba, y el Prof. Dr. Cristian Baquero Lazcano, especialista en identidad institucional y creador de símbolos oficiales de la provincia.

Durante el panel, se abordarán los procesos históricos que dieron origen a la Córdoba autónoma, el papel que desempeñó el brigadier general Juan Bautista Bustos en la afirmación del federalismo y la proyección contemporánea de aquella decisión política que permitió a la provincia asumir su propio destino institucional.

Asimismo, la actividad pondrá en diálogo distintas miradas sobre la cultura federal en la actualidad, las iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la identidad cordobesa y el valor de los símbolos públicos como expresión de memoria colectiva.

La actividad forma parte de las acciones institucionales destinadas a poner en valor esta efeméride incorporada al calendario oficial mediante la Ley provincial Nº 10.689, que estableció cada 18 de marzo como Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba. A más de dos siglos de aquel gesto político que definió el rumbo de la provincia, la jornada busca recuperar la memoria de ese origen y proyectar su significado en el presente, convocando a la ciudadanía a reflexionar sobre la identidad cordobesa y el lugar que Córdoba ocupa en la construcción simbólica de la Argentina.