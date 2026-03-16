Córdoba impulsa un acuerdo para proteger a niños y adolescentes en internet

La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación Tecnología con Propósito para desarrollar acciones orientadas a fortalecer la protección digital de niños, niñas y adolescentes.

A partir de este acuerdo, ambas instituciones trabajarán de manera conjunta en talleres, conferencias, cursos y actividades de formación, con el objetivo de promover el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

La iniciativa se integrará al programa “Entre Pantallas: Programa de Protección Digital”, impulsado por la Defensoría para fomentar prácticas saludables en el uso de internet y las plataformas digitales entre niños y adolescentes.

Desde la institución señalaron que este trabajo interinstitucional busca fortalecer la educación digital y acompañar a las familias y a la comunidad educativa, promoviendo una ciudadanía digital responsable desde edades tempranas.

El convenio también apunta a ampliar las alianzas institucionales para generar entornos digitales más seguros, en un contexto donde el uso de dispositivos y redes sociales forma parte cada vez más de la vida cotidiana de niños y adolescentes.