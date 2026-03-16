Córdoba reunió a jefes policiales de todo el país en un encuentro federal

Autoridades de seguridad de todo el país participaron este domingo en la I Reunión del Convenio Policial Argentino 2026, realizada en el Centro de Convenciones Córdoba, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre provincias y fuerzas federales.

El cierre del encuentro estuvo encabezado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, el jefe de la Policía de Córdoba Marcelo Marín, y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

Durante la jornada, jefes de policías provinciales y representantes de fuerzas federales analizaron estrategias para profundizar la coordinación interjurisdiccional en materia de seguridad pública y avanzar en la firma de convenios específicos.

El encuentro funcionó además como antesala del Consejo de Seguridad Interior, que se realizará este lunes 16 de marzo en el mismo centro de convenciones y contará con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a ministros de seguridad de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la apertura del encuentro, el jefe de la Policía de Córdoba solicitó un minuto de silencio en homenaje al suboficial principal Luis Alejandro Azabal, quien falleció recientemente mientras cumplía funciones en la fuerza.

Durante la reunión, autoridades y jefes policiales firmaron una carta de condolencias dirigida a la familia del efectivo, expresando su pesar por la pérdida.

Al cierre del encuentro, el ministro Quinteros sostuvo que desde el inicio de la gestión provincial se impulsó un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, las fuerzas federales y las provincias, con el objetivo de fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y el crimen organizado.