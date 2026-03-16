Huerta Grande: realizaron una matinée en el Centro de Jubilados Raúl Matera

Huerta Grande. La pasada semana, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, se llevó a cabo una matinée en el Centro de Jubilados Raúl Matera, organizada por el Área de Cultura de la Municipalidad de Huerta Grande.

La jornada contó con propuestas recreativas y artísticas, con la participación de profes de música, gimnasia y la Escuela de Danzas Folklóricas Inti Raimy, generando un espacio de encuentro, alegría y celebración.

Acompañaron la actividad el director de Desarrollo Social, Nelson Romero, y la coordinadora de Cultura, Adela Herrera.

