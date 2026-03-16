Inician obras de polideportivo en barrio San Carlos de Horizonte

El espacio contará con canchas deportivas, juegos infantiles y áreas recreativas para vecinos del sur de la ciudad.

El Gobierno de la Provincia inició la construcción de un nuevo polideportivo en barrio San Carlos de Horizonte, ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba.

El proyecto contempla un playón cubierto con cancha de fútbol y básquet, columnas extraíbles y red de vóley. Además, el espacio contará con una zona de juegos infantiles con suelo antigolpes, juegos integradores y de cuerda, un área deportiva y un sector de esparcimiento con mesas, bancos y bebederos.

También se realizarán trabajos de parquización, arbolado, iluminación general y peatonal, además de la construcción de senderos y rampas para mejorar la accesibilidad del lugar.

El inicio de la obra se formalizó con la colocación del primer mojón, en un acto del que participaron funcionarios provinciales y municipales junto a vecinos del barrio.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, explicó que el proyecto surge a partir de demandas de las familias del sector y destacó que el objetivo es transformar integralmente el espacio para que niños y adultos puedan recrearse y practicar deportes.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, señaló que se trata de una inversión que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la creación de espacios públicos de calidad en los barrios.

En tanto, el presidente del Centro Vecinal de San Carlos de Horizonte, Axel Pereyra, celebró la iniciativa y expresó su entusiasmo por el nuevo espacio deportivo que utilizarán niños y jóvenes de la zona.

La obra se desarrollará en terrenos municipales y demandará una inversión provincial de 650 millones de pesos.

Espacios de integración

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos polideportivos permiten recuperar espacios públicos y generar ámbitos seguros para el deporte, la recreación y la cultura.

Además, promueven el trabajo conjunto con centros vecinales, instituciones educativas, organizaciones sociales y consejos barriales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo comunitario y mejorar la calidad de vida de las familias.