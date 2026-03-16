La Cumbre: se concretó la primera reunión de la Coordinación Local de Educación (CLE)

La Cumbre. Con la presencia de las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Pablo Alicio; directivos de los tres niveles de las instituciones educativas locales; y miembros del EPAE, se realizó en La Cumbre la primera reunión de la Coordinación Local de Educación (CLE)

En este marco, se informaron cuáles serán las lineamientos que regirán el accionar educativo a lo largo de 2026, con foco en la alfabetización.

