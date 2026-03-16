La Falda: invitan a sumarse a la Orquesta Municipal

La Falda. El municipio de La Falda a través de su área de Cultura, invitó a sumarse a la orquesta municipal.

"Si tocás alguno de los siguientes instrumentos: Bandoneón, Guitarra, Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, ó Bajo eléctrico; Y contás con nivel intermedio/avanzado en el instrumento, conocimientos de lecto escritura musical que permitan interpretar partituras, compromiso para asistir a ensayos y presentaciones en vivo, te invitamos a sumarte a la orquesta municipal", destacaron en el parte de prensa.

El proyecto ofrece formación gratuita y constante a músicos/as profesionales o aficionados que quieran capacitarse en la interpretación del tango e integrar un ensamble, con la posibilidad de participar en las presentaciones en vivo que brinda la Orquesta.

Los ensayos serán los días lunes de 19 hs a 21.30 hs bajo la dirección de Mauricio Martínez. La actividad es gratuita.

Los interesados deberán inscribirse en: https://forms.gle/7WgQQVuMH3iPo1Lb8

