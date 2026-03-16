Milei habló en Córdoba de "vagos parásitos que odian bañarse y trabajar"

“El kirchnerismo está dispuesto a romper todo para ver mal a la gente porque ellos no están en el poder”. Con esa afirmación, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el espacio político opositor durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también defendió su programa económico y anticipó que la inflación podría seguir bajando en los próximos meses.

Durante su exposición ante empresarios y dirigentes políticos en la ciudad de Córdoba, el mandatario sostuvo que su gobierno enfrenta “una horda de vagos parásitos que odian bañarse y trabajar” y afirmó que la oposición busca generar inestabilidad política.

En el plano económico, Milei defendió los resultados de su gestión y aseguró que el país atraviesa una etapa de “reconstrucción”. Según explicó, la inflación continúa siendo elevada pero se redujo significativamente respecto del escenario previo a su llegada al poder. En ese sentido, aseguró que el índice podría continuar desacelerándose: “Estamos convencidos de que en agosto la inflación podría empezar con 0%”.

El Presidente también remarcó que la pobreza bajó respecto de los niveles heredados y afirmó que la economía podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento. Además, destacó la caída del riesgo país, que según indicó pasó de más de 3.000 puntos a un rango cercano a los 500.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado volvió a cuestionar al socialismo, al que calificó como un fracaso económico y cultural, y sostuvo que sus postulados se basan en “promesas falsas” y en la “envidia” como motor ideológico.

Milei también defendió la apertura económica y criticó el proteccionismo comercial, al asegurar que Argentina es uno de los países más cerrados del mundo.

Según argumentó, la liberalización del comercio favorece a los consumidores mediante mayor competencia y mejores precios, aunque perjudica a sectores productivos que no logran adaptarse.

El mandatario además incentivó a los argentinos a incorporar al sistema financiero los ahorros en dólares que mantienen fuera del circuito formal. “Los empresarios pueden sacar los dólares del colchón y volcarlos al sistema financiero”, sostuvo.

En materia energética, Milei planteó que el país tiene potencial para convertirse en una potencia global si se eliminan regulaciones que según afirmó frenan el desarrollo de los recursos naturales. También criticó la ley de alquileres sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, al considerar que redujo la oferta de viviendas y elevó los precios.

El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de dirigentes provinciales y legisladores de Córdoba.