Operativo de la Defensoría del Pueblo este miércoles en Plaza San Martín

La Defensoría del Pueblo de Córdoba realizará este miércoles 18 de marzo un nuevo operativo del programa “Acá, La Defen Presente” en Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

La jornada se desarrollará de 9 a 13.30 y permitirá a los vecinos realizar distintos trámites y consultas vinculadas a servicios públicos, beneficios sociales y gestiones administrativas.

Entre los principales servicios que se brindarán durante el operativo se encuentran asesoramiento para el Boleto Educativo Cordobés, consultas sobre el nuevo esquema de subsidios energéticos de luz y gas, reclamos por descuentos de haberes en el Banco de Córdoba y la solicitud de bancos escolares.

Además, el equipo de la Defensoría brindará asistencia para trámites en la plataforma CiDi, gestiones vinculadas a jubilaciones y pensiones, y orientación sobre temas como alquileres, certificados de discapacidad, reclamos ante obras sociales, tarifas y boletos sociales.

Durante la actividad también se ofrecerán chequeos generales de salud y vacunación, para que vecinos y familias puedan completar sus esquemas de inmunización.

La iniciativa forma parte de los operativos territoriales que la Defensoría del Pueblo realiza en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de acercar servicios y asesoramiento directo a la comunidad.