Valle Hermoso: comenzó el Taller Recreativo para Adultos +60

Valle Hermoso. Con el objetivo de promover el bienestar, la actividad física y el encuentro social entre los adultos mayores, comenzaron en Valle Hermoso las actividades del Taller Recreativo para Adultos +60, una propuesta gratuita destinada a personas de ambos sexos que forma parte de los Talleres Deportivos 2026.

Las actividades se desarrollan en distintos días de la semana y están pensadas para fomentar el movimiento, la recreación y los hábitos saludables en un ambiente de compañerismo.

Los lunes de 10:00 a 11:00 horas se dicta Pilates mat (nivel iniciación) en el Salón del Ex Hotel Buenos Aires, una disciplina orientada a mejorar la movilidad, la postura y la fuerza muscular.

Por su parte, los martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas se realiza gimnasia funcional en el mismo espacio, una actividad adaptada que busca fortalecer el cuerpo y mejorar la coordinación y el equilibrio.

Además, los martes y jueves a las 15:30 horas se lleva adelante una caminata saludable, con punto de encuentro en la Plaza General Manuel Belgrano, promoviendo la actividad física al aire libre y la vida activa.

Las propuestas continúan también durante los sábados de 15:00 a 18:00 horas, con una jornada recreativa que incluye gimnasia en silla, yoga, tejo, bochas, newcom, juegos recreativos, musicoterapia y folklore, generando un espacio de participación y socialización para los adultos mayores.

Desde el Área de Deportes y Recreación destacaron que estas iniciativas buscan favorecer la salud física y emocional, fortalecer los vínculos sociales y brindar espacios de encuentro para las personas mayores de la comunidad.

Quienes deseen obtener más información o sumarse a las actividades pueden comunicarse con el Área de Deportes y Recreación al teléfono 3548 566212.

