Avanza una obra hídrica clave para mejorar el drenaje rural en el sudeste cordobés

El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanza con la obra de Sistematización de Escurrimientos Rurales en la Cuenca El Ombú, ubicada en el departamento Marcos Juárez, cerca de la localidad de General Roca. El proyecto, que ya presenta un 20% de avance, busca optimizar el drenaje de los excedentes hídricos en una cuenca de aproximadamente 2.820 hectáreas.

La intervención es impulsada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua en una zona caracterizada por pendientes mínimas que, durante períodos de lluvias intensas, provocan frecuentes anegamientos.

Según se informó, los trabajos permitirán ordenar los escurrimientos superficiales y conducirlos de manera controlada hacia el canal principal de la región. De esta forma, se busca recuperar superficie productiva y preservar la red de caminos rurales que utilizan productores y habitantes del área.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $724.596.454,94 y apunta a recuperar áreas agrícolas de alta calidad, mejorar la sanidad del suelo y proteger la infraestructura vial, lo que contribuirá a fortalecer la conectividad y la actividad económica regional.

En detalle

El proyecto contempla la construcción de un canal principal de aproximadamente 7,5 kilómetros de extensión, destinado a conducir los excedentes hídricos hacia el canal principal de la zona.

A su vez, se ejecuta una red de canales secundarios que captarán los escurrimientos provenientes de distintos sectores de la cuenca y los dirigirán hacia el colector principal.

La intervención también incluye la construcción de un microembalse de regulación temporal en la cabecera de la cuenca. Esta infraestructura permitirá amortiguar los aportes de agua provenientes de la zona alta durante eventos de precipitaciones intensas.

De manera complementaria, el plan prevé la instalación de alcantarillas en caminos rurales, accesos a establecimientos productivos y otros puntos estratégicos, con el objetivo de mantener la conectividad vial y garantizar un manejo más eficiente y controlado de los flujos de agua.