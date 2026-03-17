Controles viales detectan miles de infracciones por velocidad

La Municipalidad de Córdoba avanza con su estrategia integral de seguridad vial mediante controles de velocidad en calles y avenidas, con el objetivo de prevenir siniestros y reducir la mortalidad.

Desde agosto de 2025 se controlaron 75.823 vehículos, de los cuales 7.719 superaron la velocidad permitida, lo que representa cerca del 10% del total, incluso en operativos visibles y señalizados.

Las acciones combinan el uso de cinemómetros, análisis de datos y mejoras en la infraestructura vial, en un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global.

Los resultados muestran una reducción del 11% en las velocidades máximas registradas entre agosto y diciembre de 2025. En ese período, el valor más alto detectado descendió de 110 km/h a 95 km/h, mientras que la velocidad mínima se mantuvo estable en 61 km/h.

En paralelo, los datos de 2024 reflejan la gravedad del problema: 76 personas murieron en siniestros viales en la ciudad, lo que equivale a una víctima cada cinco días. El 79% de los fallecidos correspondió a usuarios vulnerables, principalmente motociclistas.

Los operativos se concentran en zonas críticas con alta incidencia de siniestros y forman parte de una política sostenida que busca modificar conductas al volante y reforzar el cumplimiento de las normas.