Convocan a feriantes para la Feria de Libros Circulantes

La Municipalidad de Córdoba abrió la convocatoria para participar de la Feria de Libros Circulantes “De lector a lector”, que se realizará el sábado 25 de abril en el Centro Cultural Casa de Pepino.

La iniciativa está dirigida a lectores, grupos de lectura y proyectos autogestivos que deseen vender libros usados en buen estado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de marzo.

El objetivo es promover la circulación de ejemplares con una curaduría previa que garantice calidad y actualidad. En ese sentido, se estableció que los libros deberán ser ediciones del año 2000 en adelante.

Además, la propuesta apunta a fomentar el acceso a la lectura a precios accesibles y generar un espacio de encuentro entre quienes ofrecen y buscan libros.

La primera edición, realizada el año pasado, reunió a lectores, bibliotecas y proyectos autogestivos de la ciudad, consolidando una red de intercambio que se busca ampliar en esta nueva convocatoria.

Quienes resulten seleccionados serán notificados por correo electrónico entre el 13 y el 17 de abril.