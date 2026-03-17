Córdoba habilitó el Certificado Único de Salud gratuito en 100 centros

La Municipalidad de Córdoba informó que ya se encuentra disponible el Certificado Único de Salud (CUS), un control médico integral destinado a niños y adolescentes para completar los requisitos escolares.

El trámite se realiza de forma gratuita en cualquiera de los 100 centros de salud municipales distribuidos en la ciudad. Los turnos se gestionan de manera presencial, de lunes a viernes entre las 7 y las 14 horas.

El chequeo incluye exámenes clínicos, controles oftalmológicos y revisión odontológica, con el objetivo de acompañar el crecimiento de niños y adolescentes y detectar de manera temprana posibles problemas de salud.

Desde el municipio recomendaron a las familias realizar el certificado con anticipación para evitar demoras al inicio del ciclo lectivo.