Córdoba impulsa jornadas para aprender economía y finanzas

La Legislatura de Córdoba dio inicio este martes al ciclo de Jornadas de Divulgación de la Alfabetización Económica y Financiera, una propuesta que busca acercar conocimientos clave para la toma de decisiones económicas en la vida cotidiana.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley N° 11.023 y reúne a autoridades provinciales, especialistas, docentes y representantes de distintos sectores, con actividades presenciales y transmisión en vivo.

Durante la apertura, participaron la vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi, y la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti.

A lo largo del encuentro se abordaron distintas miradas sobre educación financiera. El periodista Sebastián Turello expuso sobre el rol de los medios en la difusión de temas económicos, mientras que en un panel posterior se analizó el vínculo entre economía y educación, con la participación de especialistas del ámbito académico y del desarrollo emprendedor.

En el cierre, quienes impulsaron la ley destacaron la importancia de incorporar herramientas económicas desde edades tempranas. “La ley propone brindar contenidos acordes al nivel de cada estudiante y fue acompañada por todos los bloques legislativos”, señaló la legisladora Ariela Szpanin.

El ciclo continuará con un nuevo encuentro previsto para el 31 de marzo y forma parte de una estrategia para fortalecer la formación ciudadana en temas económicos y financieros.