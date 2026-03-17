Crean la Mesa Nacional de Alfalfa para impulsar la producción y las exportaciones

En la localidad cordobesa de San Basilio, el ministro de Bioagroindustria de Provincia de Córdoba, Sergio Busso, encabezó la constitución de la Mesa Nacional de Alfalfa, un espacio de articulación público-privada orientado a fortalecer el desarrollo productivo, industrial y exportador de este cultivo estratégico.

La iniciativa se lanzó en el marco de la Fiesta Nacional de la Alfalfa, donde se estableció que la Mesa tendrá carácter permanente y técnico. El ámbito prevé reuniones ordinarias anuales durante ese evento con el objetivo de evaluar avances, coordinar políticas y promover acciones que permitan transformar el potencial productivo del sector en resultados concretos para la economía argentina.

“Tenemos que avanzar en una hoja de ruta que nos permita desarrollar políticas específicas para un cultivo con enorme potencial productivo y exportador. La articulación entre el sector público y privado es clave para transformar ese potencial en crecimiento y oportunidades para las economías regionales”, señaló Busso durante el encuentro.

El espacio se conformó con una estructura plural y federal, integrando a representantes de más de 20 organismos nacionales y provinciales, entidades científicas, universidades, centros de investigación y actores del sector privado, entre ellos productores, cámaras industriales y exportadores.

Argentina cuenta con condiciones naturales favorables para la producción de alfalfa de alta calidad, aunque el sector reconoce la necesidad de avanzar en una planificación institucional que permita consolidar ventajas competitivas en los mercados internacionales. Entre los principales desafíos se mencionan garantizar volúmenes estables, mejorar la homogeneidad del producto, optimizar la infraestructura logística y ampliar el acceso al financiamiento para posicionar el heno argentino como un recurso estratégico de las economías regionales.

Agenda estratégica

Durante la reunión también se definieron lineamientos prioritarios para fortalecer el crecimiento del sector. Entre ellos se destacan la creación de un mercado transparente y competitivo, el impulso a la producción e industrialización del cultivo, la mejora de la logística hacia los puertos y el fortalecimiento de herramientas de financiamiento para productores y empresas.

Además, se planteó la necesidad de reducir costos logísticos, promover procesos de industrialización como el secado y compactado del producto, fortalecer la investigación y el desarrollo, e impulsar la adopción de tecnologías que optimicen los procesos productivos.

Otro eje destacado es el valor de la alfalfa como cultivo estratégico para la sostenibilidad, por su aporte a la recuperación de suelos, la conservación del agua y su rol dentro de las Buenas Prácticas Agropecuarias.

Plan de trabajo

En su primera reunión constitutiva, la Mesa Nacional de Alfalfa acordó impulsar un plan orientado a promover inversiones, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer la calidad del producto exportable.

Entre las acciones previstas se incluyen la generación de estadísticas sectoriales confiables, el análisis de mercados externos, la identificación de oportunidades comerciales y el relevamiento de información entre los distintos actores de la cadena para orientar futuras políticas públicas.

También se avanzará en estudios sobre logística y costos de transporte hacia puertos, el desarrollo de protocolos de producción sostenible, la evaluación de líneas de financiamiento específicas y gestiones ante organismos nacionales e internacionales para facilitar las exportaciones.

Cada línea de acción contará con responsables designados y plazos de ejecución definidos, con el objetivo de que la Mesa se consolide como una herramienta efectiva para el crecimiento del sector.

Del encuentro participaron la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González; el intendente de San Basilio, Pablo Silvestrin; el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda; el secretario de Ganadería, Marcelo Calle; el director de Agricultura y Sanidad Vegetal, Damián Scarabotti; el presidente del Clúster de Alfalfa, Fabián Russo; y el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Walter Gruning, entre otras autoridades y representantes de entidades agropecuarias.