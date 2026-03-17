Cuesta Blanca: alertan por hongos peligrosos tras lluvias

La Comuna de Cuesta Blanca emitió una advertencia dirigida a vecinos y turistas ante la proliferación de hongos silvestres en distintos sectores de la localidad.

La situación se vincula con el alto nivel de humedad generado por las recientes precipitaciones, que creó condiciones propicias para el crecimiento de diversas especies, algunas de ellas potencialmente peligrosas.

Desde el municipio solicitaron no recolectar ni consumir estos hongos, y también evitar el contacto directo, ya que pueden provocar intoxicaciones o enfermedades graves.

La recomendación apunta especialmente a quienes recorren zonas serranas o espacios verdes, donde la presencia de estos organismos es más frecuente en este tipo de condiciones climáticas.