El Gobierno de Córdoba pide levantar el paro docente y continuar el diálogo salarial

La Secretaría General del Gobierno de la Provincia de Córdoba ratifica su plena voluntad de realizar todos los esfuerzos necesarios para reconocer los legítimos reclamos de los docentes cordobeses y avanzar en las negociaciones salariales del sector.

En ese marco, se solicita formalmente a la dirigencia gremial el levantamiento del paro previsto por 48 horas, remarcando que la mesa de negociación continúa abierta y con la vocación de alcanzar un acuerdo “justo, responsable y cumplible”, en un contexto económico y social complejo que afecta tanto al país como a la provincia.

El Ejecutivo provincial destaca que toda la comunidad reconoce y valora profundamente el compromiso y la dedicación de los docentes, cuyo trabajo trasciende el aula.

Y subraya que la tarea educativa incluye horas de preparación, corrección y acompañamiento fuera del horario escolar, además de la constante formación y actualización académica que sostiene la calidad del sistema educativo.

Asimismo, señala que una gran parte de los estudiantes de las escuelas públicas no solo asiste a clases para formarse, sino también para acceder a su alimentación diaria a través del programa Paicor, lo que impacta en la dinámica de muchas familias.

Desde la Provincia se recuerda que, desde hace más de dos años, se sostienen esfuerzos para priorizar la educación como uno de los principales desafíos sociales y políticos. Entre las medidas adoptadas, se menciona la continuidad y ampliación del Boleto Educativo Cordobés para alumnos y docentes de todos los niveles —incluidos los universitarios—, el fortalecimiento del Paicor con la incorporación de más escuelas y la decisión de mantener el Fonid, incluso para jubilados docentes, a diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones.

Estas políticas se llevan adelante en un escenario económico adverso, marcado por la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de pymes y una caída sostenida de la recaudación provincial durante ocho meses consecutivos.

A pesar de ello, la Provincia asegura haber cumplido con todos los acuerdos gremiales asumidos en las últimas paritarias.

En ese sentido, el gobernador instruyó desacelerar y postergar obras públicas con el objetivo de concentrar recursos en la elaboración de una tercera propuesta salarial superadora, incorporando puntos planteados en la última asamblea docente.

Una nueva medida de fuerza implicará el descuento de los días no trabajados, lo que afectará la situación salarial de los docentes.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial insta a la dirigencia gremial a considerar la continuidad del diálogo y evitar posiciones que dificulten la posibilidad de alcanzar un acuerdo.