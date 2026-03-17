Inauguraron dos nuevas aulas en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta” de Valle Hermoso
En una jornada considerada histórica para la comunidad educativa de Valle Hermoso, este lunes quedaron inauguradas dos nuevas aulas y una galería de vinculación en el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”.
La obra fue concretada a partir de gestiones realizadas por el municipio ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba y permitirá ampliar los espacios destinados a estudiantes y docentes de la institución.
El acto de inauguración fue encabezado por el intendente Daniel Spadoni y contó con la presencia de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto; el legislador departamental por Punilla, Walter Gispert; además de autoridades educativas provinciales y departamentales, junto a alumnos y docentes del establecimiento.
Desde el municipio destacaron que la ampliación representa un avance significativo en materia de infraestructura escolar, ya que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la institución.
Asimismo, señalaron que la incorporación de estos nuevos espacios fortalece la educación pública y contribuye al desarrollo educativo de los jóvenes de la localidad.