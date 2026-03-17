La Cumbre: llega al Microcine Sala Caraffa El Dúo Palma Sandoval

La Cumbre. El Dúo Palma Sandoval llega desde Mendoza a La Cumbre, luego de su participación en Cosquín 2026, para compartir un repertorio que cruza folklore, tango, música latinoamericana y composiciones propias.

Ramiro Zárate, Melisa Budini (Entre Ríos), el Dúo Palma Sandoval (Mendoza), Las Tamboras (Capilla del Monte) se presentarán este jueves 19 de marzo a las 21 hs en Microcine Sala Caraffa de La Cumbre (Tassano 55).

Entrada general: $15.000. Jubilados $12.000. Capacidad limitada.

