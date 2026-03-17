La Falda: vecinos y comerciantes iluminaron la calle Dr. Salomón Meirovich

La Falda. Vecinos y comerciantes de la calle Dr. Salomón Meirovich de La Falda llevaron adelante una iniciativa que hoy se convierte en una mejora concreta para toda la comunidad.

A través de un esfuerzo conjunto, los propios vecinos realizaron la compra de las nuevas luminarias, que ya se encuentran instaladas sobre uno de los accesos principales al centro de la ciudad.

"Desde la Municipalidad de La Falda acompañamos esta iniciativa con la mano de obra necesaria para su colocación y la conexión al sistema de alumbrado público, permitiendo que este proyecto impulsado por la comunidad se haga realidad. Este tipo de acciones demuestran que cuando vecinos y municipio trabajan en conjunto, La Falda sigue creciendo y mejorando sus espacios", señalaron desde el municipio.

