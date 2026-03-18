Bialet Massé: realizaron un balance de la tarea de los guardavidas

Bialet Massé – El municipio de Bialet Massé difundió un informe con el balance de las tareas realizadas por el cuerpo de guardavidas durante la temporada 2025–2026 en los distintos balnearios de la localidad.

Según informaron, el equipo está conformado por 12 guardavidas coordinados por un jefe de cuerpo, quienes trabajaron durante toda la temporada en tareas de prevención, asistencia y cuidado tanto de vecinos como de visitantes que eligieron los espacios naturales de la ciudad para disfrutar del verano.

De acuerdo con los datos difundidos, durante enero se registraron 17 rescates acuáticos y 36 curaciones por laceraciones y/o cortaduras.

En febrero, en tanto, se realizaron 22 asistencias acuáticas, 14 rescates acuáticos y 26 curaciones de heridas cortantes y laceraciones.

Desde el municipio destacaron que se trató de una temporada con resultados positivos y sin incidentes de gravedad. “Se trabajó a lo largo de toda la temporada en los distintos balnearios y espacios de nuestra localidad, brindando prevención, asistencia y cuidado a vecinos y visitantes. Cabe destacar que fue una temporada con resultados positivos y sin incidentes de gravedad, por lo que extendemos nuestro reconocimiento a todo el equipo por su responsabilidad y dedicación en cada jornada”, señalaron desde el gobierno local.

El informe busca visibilizar el trabajo cotidiano del cuerpo de guardavidas y el rol clave que cumplen en la seguridad de los balnearios durante la temporada estival.