Córdoba lanzó el ciclo anual de la Escuela de Abogados del Estado

La Escuela de Abogados del Estado puso en marcha este martes su programa anual de conferencias gratuitas, con una jornada inaugural que reunió a profesionales de todo el país y participantes del exterior a través de una transmisión por streaming.

El ciclo tiene como objetivo actualizar la jurisprudencia y la doctrina en materia de derecho público, además de analizar tendencias actuales que impactan en la práctica de la abogacía estatal.

Durante la apertura, el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, destacó el esfuerzo institucional para sostener estos espacios de formación. “El gobierno de la provincia ratifica la decisión de mantener este trabajo y poner a disposición herramientas que permitan llevar adelante este ciclo de capacitación”, señaló.

Por su parte, la directora de la Escuela, Mariana Boschetto, explicó que el programa apunta a profundizar conceptos, dar seguimiento a los cambios en el derecho público y abordar las inquietudes más relevantes de la actualidad.

Entre los expositores estuvieron Eduardo Ávalos, juez de la Cámara Federal de Córdoba; Gabriel Astarloa, decano de Derecho de la Universidad Austral; y Leonardo Massimino, juez de la Cámara Contencioso Administrativa.

Ávalos expuso sobre perspectiva de género en el empleo público, remarcando que se trata de una exigencia jurídica concreta que atraviesa todo el sistema normativo. Massimino abordó los contratos administrativos y subrayó la importancia de la eficiencia, la tecnología y los organismos de control. En tanto, Astarloa se centró en la gestión de los abogados del Estado, destacando la necesidad de profesionalización, capacitación continua y estándares de calidad.

El ciclo continuará a lo largo del año con nuevas conferencias, y las exposiciones pueden ser consultadas en los canales oficiales de la institución.