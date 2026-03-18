Cosquín: presentarán la oferta académica de la Universidad Tres de Febrero

La Municipalidad de Cosquín invitó a la comunidad a participar de una reunión informativa donde se presentará una nueva propuesta de formación académica universitaria destinada a ampliar las oportunidades educativas en la ciudad y la región.

El encuentro se realizará el jueves 19 de marzo a las 19 hs en el Punto de Encuentro Educativo Cosquín. Durante la jornada se dará a conocer en detalle la oferta académica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que contempla carreras de grado y pregrado bajo modalidad virtual, con sede administrativa y de exámenes en la ciudad.

La iniciativa representa un avance significativo en materia educativa para Cosquín y localidades cercanas, ya que permitirá a estudiantes acceder a formación universitaria de calidad sin la necesidad de trasladarse de manera permanente a otros centros urbanos, reduciendo costos y facilitando la continuidad de los estudios superiores.

En la reunión se brindará información sobre las carreras disponibles, los requisitos de inscripción, el funcionamiento de la modalidad virtual y las instancias de acompañamiento académico. Además, habrá un espacio destinado a consultas para quienes estén evaluando comenzar o retomar una carrera universitaria.

Desde el municipio destacaron que la propuesta forma parte de una política sostenida de fortalecimiento educativo en la ciudad, orientada a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo local a través del acceso al conocimiento.

La invitación es abierta a toda la comunidad interesada en formarse, crecer y proyectar un futuro profesional desde Cosquín.

