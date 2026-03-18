Instituciones de La Cumbre apuestan a las actividades deportivas

La Cumbre. Se llevó a cabo en La Cumbre la reunión para avanzar en la firma de un convenio entre el Instituto de Enseñanza Secundaria (IDES) Gral San Martín, la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, CONAS Rugby Club (de Villa Giardino), y la Municipalidad de La Cumbre, destinado a impulsar actividades deportivas, sociales y educativas en el predio del IDES.

Esta iniciativa tiene por objeto promover el uso compartido y responsable de las instalaciones deportivas mencionadas, fomentar la integración entre instituciones educativas, deportivas y el Municipio, así como también brindar mayores oportunidades a los niños y jóvenes de nuestra comunidad, en un espacio comunitario destinado a la práctica deportiva, y bajo un esquema de trabajo conjunto.

En este contexto, los clubes e instituciones participantes podrán utilizar las instalaciones deportivas para la práctica de rugby y fútbol formativo; y la Municipalidad realizará mejoras en el campo y agregar iluminación a la infraestructura actual -una cancha de fútbol 9 y un espacio para entrenamiento deportivo- permitiendo así entrenamientos nocturnos, y sumando seguridad y horas de uso al predio.

"De esta forma, trabajando mancomunadamente con las distintas instituciones de nuestra comunidad, estamos generando más espacios destinados a la práctica deportiva formativa -fundamental para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes-, y brindando una respuesta a una demanda concreta y un compromiso asumido con nuestros vecinos" dijeron desde el municipio.

